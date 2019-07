Passeggiata No Tav "a difesa ambiente"

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Alcune decine di No Tav hanno dato vita questa mattina in Valle di Susa a una "passeggiata alla scoperta della biodiversità" nei pressi del cantiere di Chiomonte. "L'obiettivo della manifestazione - spiegano gli attivisti - è pretendere la liberazione di via dell'Avanà", una delle strade di accesso, ma soprattutto, in questo caso, "mostrare la bellezza di un territorio irrimediabilmente minacciato dai cantieri del Tav". Il riferimento è a varie specie animali e vegetali e alla zerynthia, una rara farfalla che vive nella zona e che i No Tav hanno eletto a proprio simbolo.