Cantina Vinchio-Vaglio Serra fa 60 anni

(ANSA) - VINCHIO-VAGLIO SERRA (ASTI), 14 LUG - Per i 60 anni della sua attività, la Cantina Cooperativa di Vinchio-Vaglio Serra, nell'Astigiano, ha creato lungo il sentiero della collina che la sovrasta, giungendo ai confini della riserva naturale della Val Sarmassa, il percorso 'I nidi'. Un omaggio allo scrittore, letterato e politico Davide Lajolo, che chiamava il paese natale di Vinchio "il suo nido". Vicino a uno di questi nidi, la Cantina Vinchio-Vaglio Serra ha organizzato una verticale di Barbera, dall'annata 2009 fino al 2001, di una delle etichette di maggior successo, 'Insynthesis'. Sei vendemmie tanto diverse, ma ugualmente storiche per una cantina che oggi conta su 192 soci, una superficie coltivata di 448 ettari (270 a Barbera), oltre 31 mila ettolitri prodotti e un fatturato di quasi 9 milioni di euro, tra mercato italiano ed export. "Per il futuro - ha detto il presidente, Lorenzo Giordano - vogliamo continuare a fare grandi vini ma ci impegniamo soprattutto a dare reddito ai nostri vignaioli".