Treni imbrattati, due writer denunciati

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 LUG - Due spagnoli di 26 anni sono stati multati e denunciati dalla polizia ferroviaria ad Alessandria dopo essere stati sorpresi alla stazione mentre tracciavano disegni con lo spray su alcune carrozze. I giovani si erano messi all'opera in un'area interdetta al pubblico.

Gli agenti hanno sequestrato 48 bombolette con vari colori e altrettanti apparecchi erogatori. I writer hanno spiegato di essere in Italia per una breve vacanza e hanno detto di aver creduto che le carrozze fossero dismesse e non più circolanti.