Tennis: Fognini e Sonego a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Fabio Fognini, il primo tennista italiano nella classifica Atp - è attualmente in 10/a posisione - si è allenato oggi al Royal Club Torino, in piazza Muzio Scevola. E' da ieri ospite del circolo torinese con l'altro tennista azzurro Lorenzo Sonego e con il suo coach Alberto Giraudo, in vista del prossimo torneo, in Slovenia.