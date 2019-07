Motonautica, il Lago Maggiore è Mondiale

(ANSA) - STRESA (VCO), 13 LUG - Mondiali di motonautica sulle acque del Lago Maggiore. Dopo la pausa invernale e un torneo speciale a marzo negli Emirati Arabi Uniti è ai nastri di partenza lo Uim Xcat World Championship 2019. La gara si terrà nello specchio d'acqua antistante la cittadina di Stresa (VCO) scelta dalla Uim, la Federazione Mondiale di Motonautica e dalla Fim, la Federazione italiana.

I team e le barche Xcat si stanno raccogliendo a Stresa per le gare, che si terranno dal 19 al 21 luglio. I ventotto piloti Xcat, provenienti da quattro continenti, entreranno nel cockpit (due piloti per barca) dei loro catamarani da 800 CV, barche da corsa in fibra di carbonio capaci di superare i 200 Km/h.