Controlli nelle aziende frutticole, multe

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 13 LUG - Carabinieri in sei aziende frutticole di Saluzzo, Verzuolo, Costigliole e Revello (nel Cuneese), 30 braccianti agricoli stagionali (in gran parte stranieri) controllati. È di 30 mila euro in sanzioni amministrative a carico dei titolari il bilancio del servizio messo in atto dai militari della Compagnia di Saluzzo, con la collaborazione dei carabinieri forestali, dell'ispettorato del lavoro e del reparto tutela agroalimentare dei carabinieri di Torino, nell'ambito dei controlli in agricoltura contro le forme di caporalato e lavoro nero.

Sei i braccianti risultati irregolari, senza contratto di lavoro, uno già colpito da decreto di espulsione.