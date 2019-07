Il pitbull contro ex compagna, arrestato

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Non riusciva a sopportare la fine della relazione e così ha seguito l'ex fidanzata, sorprendendola mentre passeggiava in strada con il nuovo compagno, e le ha aizzato contro un pitbull. L'uomo, un italiano di 26 anni, è stato arrestato dalla polizia a Torino per stalking.

In manette per maltrattamenti in famiglia, è finito anche un peruviano 24enne: perseguitava le sorelle e, in più occasioni, le ha anche minacciate con un coltello.

I due arresti sono scattati nell'ambito dei servizi disposti a Torino negli ultimi giorni in corso Vittorio Emanuele, a Porta Nuova, al Parco del Valentino e in corso Massimo d'Azeglio e nel quartiere Barriera di Milano. In tutto sono finite in manette 33 persone: 13 per reati inerenti agli stupefacenti e 20 per reati contro il patrimonio e la persona.