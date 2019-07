Trovati in strada 18 cani, 14 cuccioli

(ANSA) - BIELLA, 12 LUG - Diciotto cani sono stati trovati in stato di abbandono, sul ciglio di una strada a Portula, nel Biellese: quattro di taglia adulta e 14 cuccioli nati da pochi giorni che ora sono ospitati nel canile consortile di Cossato, fino a quando non troveranno nuovi padroni.

Il Comune di Biella lancia la campagna "Non abbandonarlo, lui si fida di te". Con questo slogan e l'hashtag #luisifidadite, l'amministrazione cittadina vuole infatti sensibilizzare la popolazione contro l'abbandono degli animali, soprattutto nel periodo estivo ma allo stesso tempo dare alcune raccomandazioni e numeri utili nel caso di ritrovamento di un animale abbandonato o ferito.