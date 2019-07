Ragazzi in bici travolti, morto 17enne

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Erano in bici a un incrocio e sono stati travolti da un'auto, la scorsa notte. Francesco Scarmato, studente di 17 anni, è morto, l'amico coetaneo è ricoverato in gravi condizioni (ma non sarebbe in pericolo di vita) all'ospedale Santa Croce di Cuneo. A investirli un'Alfa Romeo guidata da una trentenne. La donna tornava dal lavoro ed è risultata negativa ai test su alcol e droga effettuati dalla polizia stradale.

I due ragazzi erano di rientro da una festa in un vicino campeggio e stavano attraversando un incrocio a San Rocco, frazione di Cuneo, il semaforo era lampeggiante. Allo stesso incrocio 4 anni fa erano morti due uomini pensionati a bordo della loro auto che stavano tornando da una cena di Natale di uno Juventus Club.