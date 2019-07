Juve, accordo per De Ligt a un passo

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - La trattativa tra Juventus e Ajax per il trasferimento di De Ligt è in fase avanzata ma non sarebbe ancora conclusa, come invece sostiene il quotidiano olandese De Telegraaf. Il passaggio in bianconero del ventenne difensore olandese sarebbe comunque arrivato agli ultimi dettagli. L'avvenuto accordo è stato smentito dalla Juventus che lascia ancora aperta la trattativa per De Ligt.

De Ligt, tuttavia, non seguirà l'Ajax in ritiro in Austria e rimarrà in Olanda per allenamenti personalizzati: un altro segnale che inequivocabile sul futuro del difensore della nazionale orange e, quasi sicuramente ancora per poco, dell'Ajax.