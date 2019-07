Accoltellato per rapina, grave 25enne

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Un 25enne di origini egiziane, che abita a Villastellone (Torino), è stato accoltellato ieri sera in centro a Torino da due nordafricani che gli hanno rubato una catenina d'oro e poi sono fuggiti. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Stava passeggiando con un'amica di 23 anni di Trofarello, quando è stato avvicinato dai suoi aggressori.

I due gli hanno chiesto dei soldi e, al suo rifiuto, è scattata una lite con calci e pugni. Un rapinatore gli ha strappato la collanina ed è scappato con il complice. Il 25enne li ha rincorsi e, all'incrocio tra via Giulia di Barolo e via Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia, è stato colpito con una coltellata al torace. Indaga la polizia.