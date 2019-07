Fca, a Mirafiori 80mila 500 elettriche

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - "Un investimento di circa 700 milioni di euro, una capacità produttiva di 80 mila auto l'anno, con la possibilità di aumentarle, circa 1200 persone dedicate alla produzione". Questi i numeri della nuova Fiat 500 BEV illustrati dal Coo Emea di Fca, Pietro Gorlier, in occasione dell'installazione di uno dei primi robot della nuova linea nello stabilimento di Mirafiori.

"Nei prossimi mesi - ha aggiunto Gorlier - continueremo con l'allestimento dell'impianto, per essere in grado di partire con le prime pre serie entro fine anno e con l'avvio della produzione nel secondo trimestre 2020. Oggi iniziamo a scrivere l'ennesimo nuovo capitolo della storia di Mirafiori con un vero prodotto made in Fiat, made in Torino. La 500 elettrica si avvia a iniziare una carriera di successo".