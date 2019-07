A Torino scuola videogiochi,700 studenti

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Si sta formando a Torino, intorno alla Event Horizon School, il più radicato indotto di formazione, sviluppo e produzioni di videogiochi, collegato con le grandi scuole e con gli studios di tutto il mondo, grazie alla collaborazione di Sony. La scuola, nata a Torino nel 2013 e oggi con altre 5 sedi italiane (Milano, Padova, Firenze, Jesi e Pescara), ha aperto in questi giorni le iscrizioni al prossimo anno accademico, che inizia a novembre ed è rivolto a giovani sopra i 16 anni di ogni ordine scolastico, anche in chiave post universitaria. "L'85% dei nostri diplomati trova lavoro in sei mesi - spiegano la direttrice Eleonora Ranzani e il responsabile dipartimento Game Valerio Di Donato - grazie all'alta specializzazione che offriamo. Una delle nostre caratteristiche e fare incontrare gli studenti con produttori provenienti da tutto il mondo come capiterà a Torino il 23 e 24 luglio con il Publishers Day. Event Horizon School è passata in 6 anni da 10 studenti a 700 e sta cercando nuove sedi.