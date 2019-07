Villetta a fuoco, in salvo anziano

(ANSA) - VERCELLI, 10 LUG - Un anziano residente in via 25 Aprile a Serravalle Sesia (Vercelli) è riuscito a mettersi in salvo dopo un violento incendio che si è scatenato nella notte nella sua abitazione. Le fiamme, per cause ancora da chiarire, hanno avvolto il soggiorno della villetta in cui abita da solo.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e al personale del 118, hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Parte della villetta risulta attualmente inagibile.