Smog, deroghe a blocchi per più poveri

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Sostenere il mondo produttivo e nel contempo migliorare la qualità dell'aria, andando incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle fasce deboli.

Questi i principi espressi dagli assessori piemontesi all'Ambiente, Matteo Marnati, all'Industria, Andrea Tronzano, e alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, incontrando le categorie produttive sui provvedimenti per limitare l'inquinamento legato al traffico.

"Entro il 26 luglio - ha annunciato Marnati - approveremo l'ordinanza tipo per i blocchi, nel segno del buonsenso. Ci saranno deroghe per gli Isee sotto i 14 mila euro, e da settembre nuovi criteri per il ricambio dei veicoli inquinanti".

"La nostra azione - ha aggiunto Tronzano - si dispiegherà nel rispetto delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che sono in sofferenza, tenendo conto del fatto che molte non possono sostituire i mezzi".

"Bisogna iniziare a dare un segnale - ha aggiunto Ricca - perché non è solo con i blocchi che si ferma l'inquinamento".