Premio 'Gammadonna',al via 11/a edizione

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - E' al via l'11/a edizione di Gammadonna, premio destinato alle imprenditrici che si siano distinte per la capacità di innovare. Ad affiancarlo, il Qvc Next Award per la creatività e il Giuliana Bertin Communication Award. Le iscrizioni scadranno il 5 agosto.

In Italia le imprese a conduzione femminile crescono con un tasso tre volte superiore rispetto a quelle maschili e contribuiscono per un terzo alla crescita dell'imprenditoria italiana. Il Premio è destinato a imprenditrici che si siano distinte per aver innovato con prodotti o servizi, processi o modelli organizzativi.

Le candidature che entreranno in short-list avranno uno spazio sulla piattaforma GammaDonna che dal 2004 racconta storie di innovazione, leadership, visione. La rosa delle 6 finaliste aprirà il 15 novembre a Milano l'11o Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile GammaForum: una giuria composta da personalità del mondo dell'impresa, del venture capital e dell'innovazione decreterà il vincitore.