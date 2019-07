Morto al Spr, autopsia esclude delitto

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - E' morto per un improvviso arresto cardiaco Hossain Faisal, il bengalese deceduto due giorni fa nel Cpr di Torino dove era rinchiuso. Fonti investigative affermano che l'autopsia ha confermato quanto emerso nel corso dei primi accertamenti medici: sul corpo sono stati riscontrati gli elementi tipici di una morte per infarto. Inoltre non ci sono segni di violenza o lesioni da difesa.

A svolgere le indagini sono la squadra mobile della questura di Torino e la procura. E' esclusa qualsiasi ipotesi delittuosa.

Dopo la notizia del decesso, sia ieri che l'8 luglio gruppi di antagonisti avevano dato vita a manifestazioni di protesta davanti al Cpr.