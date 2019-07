Da 3 giorni protesta agenti penitenziari

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - È in corso da tre giorni, alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, la protesta del personale di polizia penitenziaria contro le "disfunzioni organizzative e le precarie e disagevoli condizioni" della mensa di servizio. Gli agenti si stanno astenendo dalla consumazione dei pasti. A darne notizia è l'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

"Da tempo - dichiara il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - denunciamo questa incresciosa situazione: il forno è inutilizzabile per la preparazione delle derrate alimentari che spesso scarseggiamo e non sono di qualità conforme ai normali standard. Se le condizioni non dovessero migliorare - aggiunge - valuteremo una protesta davanti i locali della mensa entro la fine del mese. Chiediamo con forza che la Direzione intervenga, insieme al Provveditore Regionale, per gli urgentissimi correttivi e per il rispetto del contratto al fine di consentire un pasto dignitoso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria".