Toro: Mazzarri avverte, Europa vicina

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Pochi giorni di lavoro, prima al 'Filadelfia' e da ieri nel ritiro di Bormio ma già incombe per il Torino il primo impegno in Europa League, in agenda il 25 luglio: "Non mi è mai capitato di avere solo tre settimane di tempo per preparare la prima partita importante della stagione, perfino quando ero alla Sampdoria ne avevo avute 5 - ha detto il tecnico Walter Mazzarri, a Torino Channel - per questo dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro, per non fare 'danni'. La prima settimana abbiamo affrontato carichi pesanti, ora bisogna stare attenti per arrivare pronti alla sfida con una squadra che sarà comunque più avanti di noi nella preparazione".

Tra poco più di due settimane, con l'andata del secondo turno dei preliminari contro la vincente di Debrece-Kukesi, partirà la stagione: "La nostra mentalità non deve cambiare - ammonisce il tecnico - dobbiamo lavorare, avere esattamente lo stesso approccio dell'anno scorso, gli stessi principi di lavoro e professionalità".