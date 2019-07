Per droga minacce a onlus ma c'è Polizia

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Intimidivano chi entrava e usciva dall'associazione 'Casa nel parco' di Torino, gli spacciatori di via Artom che volevano vendere la droga nella periferia sud della città. La onlus, che si occupa di riqualificare il quartiere Mirafiori, ha segnalato la situazione alla polizia.

Gli agenti del commissariato di zona hanno controllato via Artom, via Pisacane, via Fratello Garrone e via Somalia, identificato 59 persone, per la maggior parte già note alle forze dell'ordine, e monitorato 59 auto.