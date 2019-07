Mostra foto Viaggi Duca degli Abruzzi

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - "Viaggi ed esplorazioni del duca degli Abruzzi: un racconto per immagini 1897-1909" è il titolo della mostra, al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino dal 12 luglio al 20 ottobre, dedicata al racconto fotografico delle avventure del duca degli Abruzzi, il principe esploratore, alpinista ed ammiraglio, che tra fine '800 e inizio '900 portò a termine quattro spedizioni che lo resero celebre nel mondo. Fra queste, esattamente 120 anni fa, la grande avventura al Polo Nord a bordo della baleniera Stella Polare. L'esposizione è realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Sella Onlus di Biella e del Museo Nazionale della Montagna 'Duca degli Abruzzi' Cai Torino, con il sostegno della Fondazione CRT.

Le altre avventure raccontate in mostra sono la prima ascensione del Monte Sant'Elia in Alaska nel 1897, l'esplorazione del massiccio africano del Ruwenzori nel 1906 e la spedizione nel Karakorum nel 1909.