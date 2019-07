Esponente,Fondazione Crt aiuta 57 eventi

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Residenze artistiche, laboratori e workshop, collezioni sacre, mostre, premi, progetti di archivio e di esposizione: sono 57 le iniziative artistiche e culturali in Piemonte e Valle d'Aosta sostenute dalla Fondazione Crt con il bando 'Esponente 2019', che eroga contributi fino a 25.000 euro per ciascun evento, per un totale di 640 mila euro.

"Tra i criteri che hanno guidato la selezione - dice il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia - hanno avuto particolare rilevanza la capacità di attrarre i giovani ed un pubblico ampio e trasversale, in una logica di 'communitas'".

"La cultura è anche un importante motore di sviluppo", aggiunge il segretario generale Massimo Lapucci. Dal 2005 a oggi il bando 'Esponente' ha sostenuto oltre 900 iniziative per un investimento complesso di 13 milioni di euro. Tra i progetti finanziati vi sono mostre, esposizioni, collezioni, workshop, premi, progetti di archiviazione e di esposizione, collezioni sacre.