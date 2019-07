Cinema a Palazzo apre con Via col vento

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Prende il via, nel cortile d'onore di Palazzo reale, a Torino, il 12 luglio l'8/a edizione di 'Cinema a Palazzo', organizzata da Distretto Cinema con i Musei Reali, il Museo del Cinema, la Regione Piemonte e il Comune di Torino. In tutto 42 serate, fino al 31 agosto.

Il cartellone si apre il 12 luglio con il restauro, curato dalla Warner, di 'Via col vento' in occasione degli 80 anni del celebre film. Proiettato in anteprima ad Atlanta il 15 dicembre 1939, la pellicola fu accolta positivamente dalla critica che ne apprezzò soprattutto il cast e nel 1940 vinse 10 Premi Oscar, Fu immensamente popolare anche tra il pubblico, rimanendo il lungometraggio col maggiore incasso nella storia del cinema per oltre un quarto di secolo.

Madrina della serata inaugurale è Alice Pagani, star della serie Baby su Netfix nella quale interpreta Ludovica, interpretazione che le è valso il premio Ciak d'oro.