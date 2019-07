Al Politeccnico squadre calcio e volley

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - La pallavolo femminile si affianca al calcio maschile nel pool sportivo del Politecnico di Torino.

Studenti e studentesse iscritti a diversi corsi di laurea, da ingegneria meccanica ad aerospaziale e civile, ad architettura formano le squadre di PoliTosport. "L'Ateneo - si legge in una nota - vuole valorizzare le potenzialità dello sport universitario come strumento efficace e trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di miglioramento del benessere e dell'esperienza universitaria in generale".

Gli atleti del calcio sono guidati da Giancarlo Camolese, ex calciatore ed allenatore del Torino, un professionista nel campo Davide Montanarelli e Simone Pattavina, mentre Michele Marchiaro e Omar Capuozzo guidano le ragazze della pallavolo. Il primo appuntamento per la squadra di calcio sarà il World Elite University Football Tournament a Canton in Cina dall' 11 al 23 luglio.