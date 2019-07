Tff, 2,1 mln di impatto sul territorio

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Il Torino Film Festival, la cui 37/a edizione 2019 si terrà dal 22 al 29 novembre 2019, ha un conto economico positivo, porta a Torino migliaia di appassionati di cinema tra cui il 27% di persone da fuori Torino, ha forti ricadute economiche sul territorio e connota sempre di più la città come meta culturale per giovani e innovatori.

Lo rivela un'indagine della Camera di Commercio di Torino, realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo e presentata oggi.

"Investire sul Tff conviene - dice il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Ilotte - con ritorni complessivi di oltre 2 milioni di euro. E' un evento di richiamo internazionale, per professionisti del settore e amatori capace di mettere in moto l'economia cittadina". "L'indagine conferma quello che già pensavamo - dicono il presidente del Museo del Cinema e la direttrice del festival, Emanuela Martini - e avvalora la caratteristica di questa kermesse, il voler cercare un equilibrio tra la natura di 'nicchia' e di festival per 'tanti'".