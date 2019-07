Prorogata mostra Leonardo a Torino

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - La mostra 'Leonardo da Vinci.

Disegnare il futuro', allestita nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda è stata prorogata fino a domenica 21 luglio. C'è quindi una settimana in più per ammirare il nucleo di disegni autografi di Leonardo da Vinci conservati alla Biblioteca Reale di Torino, comprendente tredici fogli acquistati dal re Carlo Alberto nel 1839, tra cui il celebre Autoritratto, oltre al Codice sul volo degli uccelli donato da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I nel 1893. Per restituire il senso del lavoro di Leonardo, inoltre, la genesi dei disegni torinesi é indagata in relazione con analoghe esperienze di altri artisti, attraverso l'esposizione di maestri fiorentini quali Andrea del Verrocchio e Pollaiolo, lombardi come Bramante e Boltraffio, fino a Michelangelo e a Raffaello.