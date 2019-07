Nuova allerta meteo per grandine e vento

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Meno caldo da domani ma allerta gialla per un'ondata di temporali, in particolare sulle pianure e sul Piemonte meridionale. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

"L'aumento di umidità negli strati bassi dell'atmosfera e il transito di aria più fresca in quota - spiega Arpa - attiveranno, già da domani mattina, temporali sulle zone pedemontane alpine che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando sulle zone di pianura. Alle piogge intense per temporali saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un'attenuazione dei fenomeni è attesa dalla tarda serata di domani".