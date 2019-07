Molestie e aggressioni, 4 arrestati

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 8 LUG - I carabinieri di Chivasso hanno arrestato quattro ragazzi della provincia di Biella che, ubriachi, hanno molestato alcuni passeggeri sul treno, soprattutto una ragazza, insultato il capotreno e il caposervizio e aggredito i militari. I quattro, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, erano diretti al Kappa FuturFestival, festival musicale al Parco Dora di Torino. Dovranno ora rispondere di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati fermati alla stazione ferroviaria di Chivasso dove il treno era in sosta.

I carabinieri hanno individuato i quattro ragazzi alticci che non hanno fornito i loro documenti e hanno aggredito con spintoni e testate i militari. Per evitare che la situazione degenerasse e per evitare di mettere in pericolo gli altri passeggeri, i carabinieri hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione. Subito dopo i quattro sono stati arrestati e i tre carabinieri aggrediti accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso per le medicazioni del caso.