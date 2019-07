Fondi Piemonte, chieste 28 archiviazioni

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione per 28 ex consiglieri regionali del Piemonte, in carica dal 2008 al 2010, che erano stati indagati di peculato per rimborsi illeciti. Tra di loro compare anche il nome dell'attuale presidente della Regione Alberto Cirio e di tre parlamentari del Partito democratico: i deputati Stefano Lepri e Davide Gariglio e il senatore Mauro Laus. Oltre alle 28 archiviazioni richieste, la procura ha formalizzato anche la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 18 ex consiglieri regionali del Piemonte che, in carica tra il 2008 e il 2010, avrebbero ottenuto rimborsi illeciti.