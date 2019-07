Ermes Cyber Security aumenta il capitale

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Ermes Cyber Security, startup torinese nata come spinoff del Politecnico di Torino e cresciuta nell'incubatore I3P, ha varato un aumento di capitale di 600.000 euro. Lo hanno sottoscritto per un terzo soci interni, con una valutazione post-money di 2,7 milioni di euro: oltre a tutti i dipendenti, hanno aderito Enrico Castellani, che è anche socio di Epicura, e Angelo Italiano, Business Angel di Club degli Investitori. Circa 400.000 euro provengono da Invitalia che ha ritenuto il progetto meritevole e ad alto contenuto tecnologico.

Ermes Cyber Security ha ideato Ermes Internet Shield, soluzione totalmente automatica che protegge in tempo reale il mondo corporate dagli attacchi informatici generati dal web, rendendo al tempo stesso più veloci i dispositivi aziendali.

"Questo aumento di capitale è per noi un passo importante non soltanto in termini economici ma anche perché dimostra la fiducia degli investitori nelle tecnologie che stiamo sviluppando", spiega il ceo Hassan Metwalley.