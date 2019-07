Collisioni a Barolo va vero i 100.000

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Se si guarda al successo del week end appena trascorso, con 50 incontri, 20 live e 5 palchi, il festival Collisioni si appresta a superare le 100.000 presenze. Ad inaugurare la kermesse sulle colline delle Langhe, il 17 giugno, è stato Eddie Vedder, sold out, seguito, tra gli altri, da Liam Gallagher. Nel week end appena passato sono saliti sul palco, Carl Brave e Max Gazzè con Rkomi, Daniele Silvestri, Maneskin e Salmo, 30 Seconds To Mars, John Irving, Jonathan Coe, Emmanuel Carrère, Chuck Palahniuk. E anche Al Bano e Mahmood in piazza Verde, novità di quest'anno. "Questo festival, che ho visto crescere di anno in anno - commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - è bello e importante perché, come recita il suo nome, fa 'collidere' anime diverse, ed è un momento di promozione non solo per barolo e le Langhe, ma per tutto il Piemonte".

Nei prossimi giorni saliranno ancora sul palco di Collisioni, Macklemore (10 luglio), Calcutta (13), Thom Yorke (16).