Cirio, Parco Salute in tempi certi

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - "Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche propedeutiche". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine in un convegno sul futuro della Sanità del Piemonte.

"Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello stesso nostro grattacielo - ha sottolineato Cirio - non possiamo permetterci di partire con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi.

E le opere si realizzano in tempi certi solo se prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche".