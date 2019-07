Tenta suicidio da ponte, salvato da Ps

(ANSA) - TORINO, 7 LUG - Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un ponte ed è stato salvato da un agente della Questura di Torino. L'uomo, un cinquantasettenne, aveva raggiunto in bicicletta il tratto di corso Trapani che, all'altezza del Parco Ruffini, sovrasta una ferrovia. I suoi movimenti (guardava continuamente verso il basso) hanno destato l'attenzione di una pattuglia della sezione 'Sicurezza Personale' dell'Ufficio di Gabinetto, che ha rallentato la marcia: non appena si è arrampicato sulle grate di protezione e si è messo a cavalcioni, il capopattuglia è sceso dalla vettura e lo ha afferrato per un piede. L'uomo ha cercato di divincolarsi ma è stato riportato indietro con energia e decisione.

Il cinquantasettenne è un italiano residente a Grugliasco (Torino) con alcuni problemi di ordine psicologico. E' stato fatto intervenire il servizio di soccorso 118.