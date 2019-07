"Scambio Icardi-Dybala ora utopistico"

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - ''Lo scambio Icardi-Dybala? Giusto parlare di cose che si possono concretizzare. Al momento è utopistico''. Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta commenta le voci sullo scambio Icardi-Dybala. ''Ho avuto modo di conoscere Dybala non solo per qualità tecniche, è un grande giocatore. Ma da qua ad ipotizzare scambio del genere è utopistico. Però tutto è aperto, stiamo alla finestra per vedere cosa succede''.