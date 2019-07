Piantagione marijuana in parco Stupinigi

(ANSA) - TORINO, 7 LUG - Una piantagione di marijuana nel Parco di Stupinigi. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Nichelino nel quadro di controlli preventivi svolti in vista della rassegna musicale estiva "Stupinigi Sonic Park 2019".

La coltivazione era in una zona boschiva. Sono stati recuperati 256 vasetti appena germogliati, 60 vasi grandi pronti per il trapianto a terra e 600 piante in fiore. I militari, al loro arrivo, hanno notato un uomo darsi alla fuga: verosimilmente si tratta del coltivatore o del custode dalle cui tasche, durante la corsa, è caduta una carta di identità intestata a un albanese di 34 anni.