'L'orto è rovinato' e scoppia la rissa

(ANSA) - TORINO, 7 LUG - Una lite in un condominio per il danneggiamento di un orto si trasforma in una violenta rissa tra famiglie e finisce con quattro arresti. Le manette, a Caselle Torinese, sono scattate per tre romeni (di 33, 40 e 51 anni) e un italiano di 45 anni. Quando i carabinieri sono intervenuti - dopo la segnalazione di alcuni residenti - i quattro erano nel pieno della zuffa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i romeni accusavano l'italiano di avere rovinato il loro orto.

Due dei romeni sono stati medicati per varie contusioni, l'italiano ha riportato la frattura del setto nasale.