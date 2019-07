Grandinata a Vercelli, disagi

(ANSA) - VERCELLI, 7 LUG - Ha provocato diversi danni l'intensa grandinata che ha colpito ieri sera Vercelli e la bassa Vercellese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, allagamenti di scantinati, ascensori bloccati e pali divelti.

A Vercelli, dove era in corso la Notte Bianca in occasione dei saldi, un sottopasso è stato chiuso per un allagamento.

Diversi i casi di parabrezza danneggiati dai chicchi di grandine.

Gli interventi sono proseguiti fino a notte inoltrata.



La grandinata che si è abbattuta ieri sera sul Vercellese ha causato danni anche alle colture di riso e mais. Ad essere maggiormente colpite sono state le risaie nella zona tra Stroppiana, Motta de' Conti, Montonero, Casanova Elvo, Cascine Stra e Caresanablot; problemi anche per cascine, prefabbricati e tettoie delle aziende agricole. La quantificazione dei danni per ora non è possibile. "Molto - spiega il presidente di Ente Risi, Paolo Carrà - dipende dalla varietà, dal periodo di semina e dallo stato vegetativo in cui si trovava la piantina nel momento in cui è stata colpita dalla grandine. Se la pianta era già nella fase di riproduzione, allora il danno potrebbe essere ingente, ma si vedrà nel momento di fuoriuscita della pannocchia. Se invece la crescita della piantina era indietro, allora il danno potrebbe essere più contenuto". Il rischio è che si possa verificare una produzione minore di riso nelle zone interessate dai chicchi di grandine, che in alcuni casi hanno raggiunto la dimensione di mandarini.