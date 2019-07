Saldi, partenza lenta per gran caldo

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Partenza a rilento per i saldi estivi oggi a Torino, penalizzata dal grande caldo e dall'avvio delle vacanze. Lo riferiscono Ascom e Confesercenti, che confermano la previsione di una spesa media sui 230 euro a famiglia, e sugli 87 euro a persona. "La stagione - sottolinea la presidente dell'Ascom di Torino, Maria Luisa Coppa - in pratica è partita solo ora. Ma è presto per preoccuparsi. In molte località della provincia questa sera ci sarà la notte dei saldi, per fare un bilancio aspettiamo la prossima settimana. I negozi storici subiscono la concorrenza dell'online e della grandi catene, che fanno sconti tutto l'anno. Per fronteggiare la situazione serve l'aiuto della politica".

"I saldi - aggiunge il presidente della Confesercenti di Torino, Giancarlo Banchieri - vanno posticipati, altrimenti gli acquirenti aspettano senza comprare prima. E si dovrebbe regolamentare il web".

La stagione dei saldi estivi si protrarrà per otto settimane, fino al 31 agosto.