Movida sicura a Torino, 5 arresti

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Cinque arresti e cinque denunce per spaccio o detenzione di droga sono la parte più vistosa del bilancio dei controlli svolti ieri sera dai carabinieri a Torino nel quartiere San Salvario durante le ore della movida. Nel quadro di un servizio disposto dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Francesco Rizzo, è stata allestita una stazione mobile, alla quale i cittadini hanno potuto rivolgersi in caso di necessità, e i militari della Compagnia San Carlo, insieme con i colleghi motociclisti del Nucleo Radiomobile, Torino Oltre Dora e Torino Mirafiori, hanno perlustrato la zona.

"Una presenza discreta ma capillare - spiegano al Comando - per fare in modo che il divertimento possa avvenire in condizioni di piena sicurezza".

I controlli hanno riguardato 74 persone e 41 automobili. I nomi dieci consumatori di stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura. Sono stati recuperati e messi sotto sequestro 50 grammi di droga tra cocaina, eroina, marijuana e hashish.