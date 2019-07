Giro Rosa, la 2/a tappa a Viù (Torino)

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - La seconda tappa del Giro Rosa 2019 è un itinerario ad anello di 78,3 km con partenza e arrivo a Viù, in Provincia di Torino e situato nella omonima valle. Dopo la partenza per le cicliste discesa fino al bivio per Usseglio, dove svoltando a sinistra inizia la salita verso il Colle del Lys (1414 m, GPM di 2° categoria). Una discesa di oltre 15 km conduce ad Avigliana, da dove molto lentamente si risale verso il traguardo volante di Lanzo Torinese. Gli ultimi km all'insù alternano tratti impegnativi con tornanti e altri pianeggianti verso il traguardo di Viù, a 883 metri di quota. Dopo il risultato della cronosquadre di ieri a Castellania, alcune contendenti importanti per la classifica generale del giro d'Italia femminile, dovranno già da oggi cercare di recuperare il loro svantaggio.

In testa alla classifica generale c'è Katarzyna Niewiadoma, seguita da Hannah Branes e da Omer Shapira. Nella sezione a squadre, è in testa la Canyon-Sram davanti alla Bigla.