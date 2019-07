Comitato, no a Palavolley in area verde

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Un bosco al posto di un Palavolley.

Il 'Comitato Spontaneo Prati Parella' chiede alla Città di accantonare il progetto di costruire un impianto sportivo, in un'area di verde urbano di 11 mila metri quadri, nei pressi di corso Marche, in zona Borgata Parella. "Diciamo no al consumo di suono fertile - spiega Maria Napolitano, coordinatrice del comitato - per costruire il Palavolley ci sono molte aree industriali dismesse e capannoni, anche nelle vicinanze di questo prato".

Il caso è stato dibattuto questa sera. Il comitato spontaneo chiede alla Città di rivedere la pianificazione dell'area.

"Proponiamo che sua interamente destinata alla creazione di un bosco urbano, in grado di abbattere i livelli di C02 della zona.

E chiediamo il rispetto della legge regionale sulla limitazione del consumo di suolo".