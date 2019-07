Cede alta pressione, allerta temporali

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Torna l'allerta gialla in Piemonte per una nuova fase di temporali, con grandine e raffiche di vento. Il maltempo - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è atteso da oggi pomeriggio, grazie a un primo debole cedimento dell'alta pressione africana, "sulla fascia pedemontana alpina in transito sulle pianure verso sera".

Pausa nella notte, domani mattina si formeranno altri temporali.

Lunedì - sono ancora le previsioni di Arpa - tempo in prevalenza soleggiato, nuvole e calo delle temperature massime da martedì. Oggi alle 12 nel centro di Torino già superati i 31 gradi, oltre i 34 a Isola S.Antonio (Alessandria).