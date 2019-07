Canelli, 'notte dolce' per il Moscato

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Una notte 'dolce' in 12 tappe, per celebrare il Moscato Canelli che si prepara a diventare una docg. Sabato 6 luglio è un giorno speciale in città, con la 6/a edizione de 'Il Canelli e i colori del vino', ideata e organizzata dall'Associazione Produttori Moscato Canelli in collaborazione con l'Enoteca Regionale, Astesana, Comune, Pro Loco Antico Borgo Villanuova. La serata, con inizio alle 19, prevede un percorso enogastronomico a 'stazioni', partendo dal cortile dell'Enoteca Regionale, dove si acquista il bicchiere con tasca e si fa il cambio di valuta, prendendo le 'sternie', uniche monete valide per gli acquisti nella 'notte dolce'.

Il percorso del Canelli proseguirà tra osterie, crutin, cantine, cortili e terrazze panoramiche, con ultime tappe nella saletta parrocchiale dove è allestito il bando di degustazione e la Chiesetta di San Rocco, sede dell'after dinner, con cocktail, gelati e sorbetti. Ci sarà anche la musica, con jazzisti e una banda blues.