'Avete rubato i-phone', ma sbaglia

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 6 LUG - Credeva che i due ragazzi avessero rubato l'i-phone alla figlia e per questo è sceso in piazza e li ha affrontati con un coltello in pugno. Un uomo di 64 anni è stato denunciato a Gavi (Alessandria) dai carabinieri, intervenuti dopo le richieste di aiuto. Il gaviese dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo d'arma. I ragazzi non avevano commesso nessun furto e, anzi, secondo i carabinieri è verosimile che il cellulare fosse stato semplicemente smarrito.