Ztl: Appendino, da Città passi avanti

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - "Siamo disponibili a dialogare con tutti e la nostra porta rimane sempre aperta, posso comprendere che queste proposte possano essere considerate non sufficienti o che non soddisfacenti ma non accetto che si dica che non abbiamo fatto proposte o che Torino è una città morta". Così la sindaca Chiara Appendino replica alle associazioni dei commercianti che oggi hanno dichiarato la "rottura totale" con l'amministrazione comunale sul tema della Ztl. "Le nuove proposte che abbiamo presentato - precisa Appendino - rappresentano un passo avanti a tutela delle attività commerciali e per una maggiore vivibilità del centro per tutti".

E aggiunge "abbiamo una priorità politica che è la tutela dell'ambiente e la salute e su questo siamo stati chiari fin dal primo giorno, cosi come abbiamo sempre detto, anche alle associazioni dei commercianti, che ci saremmo mossi nel perimetro della delibera che avevamo approvato".