Todaro, il legame tra arte e psichiatria

(ANSA) - MATERA, 5 LUG - Un invito "a ripensare e riprenderci il nostro tempo", attraverso "percorsi complessi come complessa è la mente umana: da qui emerge il sottile legame tra psichiatria e arte". Sarà inaugurata domani, sabato 6 luglio, a Matera (Capitale europea della Cultura 2019), la mostra personale dell'artista Saverio Todaro "Real.m", con l'intervento fotografico di Luca Centola. La mostra - a cura di Simona Spinella e di Piero Gagliardi, visitabile al Musma di Palazzo Pomarici fino al prossimo 29 settembre - è organizzata da Synchronos in collaborazione con l'associazione socio-sanitaria "Angelo Azzurro" onlus, a sostegno del progetto "A-Head", per la lotta allo Stigma della malattia mentale attraverso l'arte contemporanea.