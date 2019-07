FarmaciAperte,un'app trova la più vicina

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - Un'app per individuare dal cellulare la farmacia aperta più vicina, con informazioni su orario, turni e percorso per raggiungerla. Si chiama FarmaciAperte e può essere scaricata gratuitamente per sistemi Apple e Android. È stata sviluppata da Federfarma Torino, con la software house torinese Scaman, ed è un progetto pilota che parte dal Piemonte e punta estendersi in tutta Italia.

"FarmaciAperte riconosce il valore della farmacia al servizio di tutti i piemontesi. Innovazioni come questa dimostrano la nostra attenzione verso i cittadini, semplificano i processi e migliorano il servizio", spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale. "È uno strumento per facilitare l'accesso a quello che va considerato un pezzo di servizio sanitario del Paese, caratterizzato dalla prossimità e dalla diffusione territoriale, e per limitare l'utilizzo improprio di servizi come il pronto soccorso", commenta Anna Lisa Mandorino di Cittadinanzattiva che ha dato il patrocinio all'iniziativa.