Asti, acqua gratis a 10mila anziani

(ANSA) - ASTI, 5 LUG - Sono oltre 16 mila le bottiglie d'acqua che l'azienda biellese Lauretana dona ai centri e alle associazioni astigiane che lavorano a diretto contatto con gli anziani per l'emergenza caldo di questi giorni, grazie all'interessamento del nutrizionista astigiano Giorgio Calabrese. Lo afferma l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Asti, Mariangela Cotto.

"In questi giorni - precisa - abbiamo rivolto l'attenzione alla popolazione anziana della città: 10164 persone tra i 75 e 95 anni e abbiamo incontrato servizi e associazioni più direttamente coinvolte a fornire aiuto e riferimento a loro". Tra le principali realtà associative che operano ci sono, oltre a Croce rossa e Croce verde, anche le sigle sindacali dei Pensionati Anteas, Ada, Auser.

Degli oltre 10 mila over 75enni, 8149 sono residenti in città, 1711 nelle frazioni e 304 in casa di riposo.