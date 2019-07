Algo:ritmi, a Torino music live coding

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - Show al Bunker di Torino, sabato 6 luglio, per mostrare come gli algoritmi plasmano i nuovi linguaggi visual di arte, musica e cultura. La giornata ALGO:RITMI è organizzata da Synesthesia, la digital agency torinese che sviluppa app e codici di programmazione innovativi, in collaborazione con l'Associazione Culturale Variante Bunker.

Curata da Karin Gavassa e Giorgio Alloatti. Un evento che - spiegano gli organizzatori - "si configura come un nuovo modo di intendere il coding e avvicinarlo a nuovi pubblici". A Torino ci sarà Renick Bell, uno dei massimi protagonisti sulla scena mondiale per quanto riguarda algorave e live coding. Con lui appuntamento alle 19.30 per un incontro e dalle 21 per il clou della giornata, la Line Up Set.

Renick Bell è stato definito da Wired tra i dj set del futuro "per la sintesi perfetta della pratica del musicista sperimentale tra codice, elettronica, algorave, live coding e arte creativa".