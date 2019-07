Saldi estivi al via, spesa media 200-230

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Partono sabato 6 luglio, in tutto il Piemonte, i saldi estivi. Sconti e riduzioni arrivano "dopo un maggio nero per l'abbigliamento e gli accessori" e si protrarranno fino al 31 agosto. Farà la parte del leone il comparto moda, ma anche arredamento, calzature, intimo, profumeria "con sconti alti, fra il 30 e il 50%, partiti in largo anticipo anche a causa della mancata primavera, la peggiore da decenni". Lo sottolinea Ascom che prevede una spesa media a famiglia, a Torino, fra 200 e 230 euro, 97 a persona, e denuncia "la concorrenza sleale di grandi marchi e catene commerciali e dell'online che effettuano vendite sottocosto in ogni periodo dell'anno". Confesercenti stima una spesa media tra 210 e 240 euro a famiglia, con 8 torinesi su 10 intenzionati ad acquistare. "La stagione primavera è saltata, i consumi non sono mai ripartiti e i saldi arrivano prestissimo", dice Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino. "I nostri operatori invocano un aiuto anche dalla politica".